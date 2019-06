Caldo, le previsioni per venerdì 21 giugno 2019

venerdì 21 giugno - Al mattino ovunque cielo poco nuvoloso o velato. Dal pomeriggio probabili annuvolamenti sui monti con locali rovesci o temporali, possibili isolati anche in pianura dove l'aria sarà comunque piuttosto afosa in giornata. Sulla costa prevalenza di sole e venti di brezza con atmosfera più afosa la sera.

sabato 22 giugno - Su pianura e costa cielo variabile con piogge sparse in genere moderate e qualche temporale; sui monti cielo da variabile a nuvoloso con piogge più frequenti e abbondanti e qualche temporale. Su tutte le zone sarà possibile qualche schiarita anche ampia, specie sulla costa.

domenica 23 giugno - Cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sui monti; dal pomeriggio sarà possibile qualche rovescio o temporale locale mentre in mattinata il tempo sarà in genere più stabile e soleggiato.