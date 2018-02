Cielo variabile con probabili gelate, Borino sulla costa

martedì 6 febbraio - Cielo in genere variabile con probabili gelate di notte e primo mattino in pianura; sulla costa soffierà Borino. Dal pomeriggio il cielo tenderà a coprirsi completamente a partire dalla costa e in nottata sarà possibile qualche debole precipitazione

mercoledì 7 febbraio - Cielo coperto su tutta la regione con precipitazioni in genere moderate e Bora sostenuta sulla costa. Sui monti la quota neve si aggirerà sui 500 m; anche sul Carso sarà possibile qualche fase di neve e la locale formazione di ghiaccio al suolo.

giovedì 8 febbraio - Nuvolosità variabile. Possibile ancora qualche precipitazione residua.