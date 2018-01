Microcredito, Liva (Pd): «Nuovi strumenti per aiutare famiglie e piccolissime imprese»

«La Fondazione Well Fare di Pordenone e il progetto Sissipay, sono iniziative innovative che si occupano di credito, microcredito e finanza sociale, progetti distinti ma egualmente promettenti e collegati a importanti partner industriali e bancari, Friuladria la Fondazione Well Fare e Cassa Centrale Banca credito cooperativo di Bolzano il progetto Sissipay». A dirlo è il presidente della I commissione, Renzo Liva (Pd) a margine dell'audizione della Fondazione Well Fare di Pordenone e dei rappresentanti del comitato promotore del progetto Sissipay. «In commissione è stato ribadito l’interesse dell’intero Consiglio regionale verso i due progetti per sostenere iniziative volte ad aiutare l’autonomia e l’attività delle famiglie e delle piccole e piccolissime imprese con strumenti, supporti e informazioni adeguate in un ambito di finanza etica e sociale».