Migrante precipita per 20 metri e muore sul Carso

Tentava di attraversare il confine insieme alla moglie e a un compagno ma è morto dopo essere caduto in un burrone dopo un volo di venti metri. L'uomo (la cui nazionalità non è al momento nota) è deceduto oggi nel primo pomeriggio, poco dopo l'arrivo dei soccorsi sotto le pareti rocciose del Monte Carso nei pressi del castello di San Servolo. Come riporta il TGR RAI FVG l'uomo sarebbe stato di nazionalità algerina. Il suo compagno è sceso a piedi da solo fino a Trieste a cercare aiuto allertando la polizia. Sul posto sono intervenuti quest'ultima, due uomini della Forestale, sei tecnici del Soccorso alpino di Trieste, i Vigili del Fuoco, l'ambulanza e l'elisoccorso. Individuato il corpo dai due uomini della forestale a quindici minuti dal sentiero nei pressi del cimitero di San Servolo, l'elisoccorso ha potuto verricellare tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e medico, il quale ultimo non ha che potuto constatare il decesso dell'uomo. A recuperare la salma sono stati i tecnici del Soccorso alpino di Trieste con la barella dopo il nulla osta delle autorità. I dati dell'uomo sono stati rilevati dalla Polizia. L'intervento si e concluso alle 14.30.