Soccorso migrante sul Carso, sul posto Vigili del fuoco, Soccorso alpino e 118

Soccorso un migrante irregolare nella zona del Monte Cocusso, in località Grozzana (frazione di Dolina). Intervenuti i Vigili del fuoco e del Soccorso alpino i quali, tuttavia, una volta sul posto hanno constatato che l'uomo era già stato caricato su un trattore da un passante. Quest'ultimo ha consegnato il migrante, che avrebbe riportato solo traumi alla gamba, direttamente al personale del 118 in ambulanza. Il ferito è stato portato al pronto soccorso di Cattinara in codice verde.