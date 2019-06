Altri 18 migranti rintracciati a San Dorligo

Rintracciati altri 18 migranti dalla Polizia di frontiera a San Dorligo della Valle, in zona Mattonaia. Così rivela una comunicazione ufficiale da parte della Polizia di Stato, specificando che gli irregolari sono ora in trattazione presso la caserma di Fenetti. Altre fonti e diverse testimonianze parlano di ulteriori avvistamenti e sostengono che il bilancio odierno dei migranti rintracciati potrebbe essere destinato a salire. Risale a ieri la notizia dell'arrivo di altri 100 uomini, prevalentemente pachistani. La notizia è in aggiornamento.

Oltre 100 migranti rintracciati in zona Wartsila