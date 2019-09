Intercettati 50 migranti a Bagnoli, nel gruppo anche quattro minori

Sono una cinquantina i migranti di origine pachistana che intorno alle 8 di oggi 20 settembre sono stati intercettati nei pressi di Bagnoli della Rosandra. Il gruppo di persone, di cui è in corso l'identificazione, è stato fermato dalla Polizia di Frontiera che li ha poi accompagnati in porto presso la struttura della Polmare per le operazioni di fotosegnalmento.

All'interno del gruppo di migranti, tutti richiedenti asilo, anche quattro minori.