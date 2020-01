Migranti irregolari nascosti in una corriera: fermati al Lisert

Si sono nascosti in una corriera e sono riusciti a passare il confine: è successo a un piccolo gruppo di migranti (sei o sette persone secondo il quotidiano Il Friuli), intorno alle 4 del mattino di ieri, sabato 4 gennaio. All'altezza del "Lisert" il conducente del mezzo straniero ha sentito degli strani rumori provenire dal fondo del mezzo, per poi accorgersi che non si trattava di un guasto ma della presenza inaspettata del gruppo, introdottosi senza farsi vedere, forse durante una sosta in un'area di servizio. L'autotrasportatore ha poi chiamato la Polizia Stradale, che ha condotto i migranti in Questura per l'identificazione.