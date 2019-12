Migranti: mamma e 4 bambini trovati su un treno merci

Una mamma con i suoi quattro bambini piccoli sono stati trovati oggi dalla Polizia di frontiera di Trieste in un treno merci, in sosta nella stazione di Villa Opicina. Come riportato dal TGR FVG, i cinque erano scappati dalla Siria lungo la rotta balcanica, esposti agli stenti e alle rigide temperature, infatti sono apparsi da subito deboli e infreddoliti. Si erano nascosti tra il materiale edile che il treno, diretto a Ravenna, stava trasportando. È stato il personale di Trenitalia ad avvertire le autorità e a chiamare la Croce Rossa e i Vigili del Fuoco, che hanno prestato i primi soccorsi.