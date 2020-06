Rotta balcanica, in treno da Trieste a Milano: fermati 10 minorenni a Mestre

Dieci minorenni, tutti di nazionalità afghana ed irregolari sul territorio italiano sono stati rintracciati ieri 15 giugno dagli agenti della polizia ferroviaria di Mestre dopo essere scesi in stazione da un treno proveniente da Trieste.

I giovani sono stati notati dalla pattuglia, in servizio di vigilanza, mentre vagavano spaesati e impauriti per lo scalo. Avvicinati con cautela dagli operatori, sono stati accompagnati in ufficio, dove hanno riferito di essere partiti dall’Afghanistan con l’intenzione di raggiungere la città di Milano, senza meglio specificare le modalità del viaggio, né fornire altre informazioni in merito. Accompagnati in ospedale per la verifica del contagio da Covid-19, i ragazzi sono risultati negativi al test e sono stati affidati alle comunità per minori della provincia.