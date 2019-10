Migranti e rifiuti abbandonati sul Carso, Lista Dipiazza: "Necessario un numero unico di emergenza"

"A seguito di numerose segnalazioni pervenute al Consigliere Cason nonché da recenti sopralluoghi eseguiti dal Consigliere stesso sul Carso triestino per verificare quanto lamentato, sono stati individuati numerosi punti in cui, durante questi giorni, i migranti hanno abbandonato indumenti, documenti e immondizia varia". Così i Consiglieri comunali Rescigno, Cason e Panteca della Lista Dipiazza nel depositare una Mozione urgente sulla situazione al confine.

"Sentiti alcuni residenti è emersa la forte preoccupazione per la quotidiana presenza di decine e decine di soggetti che oltrepassano il confine - hanno proseguito -. In accordo con i colleghi del Gruppo Rescigno e Panteca si è convenuta la necessità di procedere urgentemente con un atto in sede di Consiglio comunale. Dalle segnalazioni dei cittadini è emersa una criticità, ovvero la mancanza di un numero unico di contatto dedicato all'emergenza migranti nonché la difficoltà della raccolta dei rifiuti abbandonati dagli stessi".

"Un atto assolutamente non ideologico ma semplicemente di buon senso" hanno concluso. Nella Conferenza dei Capigruppo, tenutasi in data odierna, alla Mozione è stata assegnata l'urgenza e pertanto verrà trattata nella prossima seduta del Consiglio comunale.

