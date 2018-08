Il Silp critico sulla gestione del personale di Polizia

Michele Tarlao, segretario provinciale del Silp Cgil di Trieste critica la situazione relativa alle forze di Polizia sul territorio di competenza. Questa la nota che pubblichiamo integralmente.

Emergenza sì, emergenza no... aspettando l’invasione.

Nel frattempo, invece di spendere soldi (pubblici) per far sbloccare l’imbarazzante situazione relativa alle assunzioni nelle forze di Polizia, si continua a richiedere l’intervento dell’Esercito per il controllo delle frontiere (ex) interne di un Paese, il nostro, che fa parte dell’area Schengen. Invece di spendere soldi (pubblici) per pagare indennità di ordine pubblico (fuori sede) al personale militare impiegato in servizi di pubblica sicurezza, perché non si finanziano in maniera adeguata, rendendole dignitose, le indennità spettanti al personale di Polizia? Perché non si acquistano i mezzi e gli strumenti e equipaggiamenti efficienti (magari chiedendo fondi europei) necessari a svolgere efficacemente i servizi di contrasto al traffico di esseri umani? Perché non si attrezzano strutture idonee all’accoglienza e al disbrigo delle pratiche di “immigrazione”?

Invece di lamentarsi per le temporanee aggregazioni di personale di supporto mentre si è beatamente seduti in spiaggia, perché non si pensa che anche quelle colleghe e quei colleghi, hanno il sacrosanto diritto a trascorrere le ferie estive con i propri cari? Perché invece di inviare in aggregazione personale da Trieste in altre sedi (Mineo, Como, Torino, Rimini, ecc.), non si usa quel personale per le esigenze della città?

Come mai, improvvisamente ci si ricorda del Commissariato di Duino, e ci dimentica che la soppressione di quella “mini-squadra” nautica (per far fronte anche alle carenze di organico di quell’Ufficio) era già stata comunicata a luglio?

Ma si sa, la propaganda è gratis.