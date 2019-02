Migranti, Rojc (PD): "Molteni indichi i siti dei Cpr in Fvg"

“Ormai da mesi la Lega ripete che in Friuli Venezia Giulia si faranno più Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), ma a parte la solita martoriata Gradisca e forse la Cavarzerani di Udine rimane il mistero sulla dislocazione in regione di strutture delicate come queste. I cittadini che se le vedranno sorgere accanto è bene siano preparati, anche perché la presenza di un centro di detenzione non aumenta il livello di percezione della sicurezza”, Lo afferma la senatrice del Pd Tatjana Rojc, commentando le dichiarazioni del sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni il quale ha sottolineato che “abbiamo bisogno che ci siano i Cpr, perché abbiamo bisogno di incrementare la politica del rimpatrio e delle espulsioni”.

“Vogliamo sapere dove e quando sorgeranno i Cpr e – aggiunge Rojc - quanti migranti ospiteranno, perché è molto probabile che il regime di detenzione non sia così scontato come si dice. Anche la permanenza poterbbe essere lunga in quanto, per le espulsioni, le risorse vere a disposizione, non quelle della propaganda, ammontano a 3,5 milioni e un solo rimpatrio con accompagnamento forzato costa almeno tremila euro. I conti sono presto fatti e dunque - conclude la senatrice dem - non ci saranno espulsioni di massa, neanche dal Friuli Venezia Giulia”.