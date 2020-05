Dieci migranti nascosti in un tir all'autoporto di Fernetti

Dieci migranti nascosti nel rimorchio di un tir per la seconda volta in poco meno di una settimana, dopo l'episodio riportato l'11 maggio, un episodio analogo si è verificato nel pomeriggio di martedì 19 maggio. La Polizia di frontiera di Trieste li ha trovati durante un giro di perlustrazione tra i camion dell'autoporto di Fernetti. Sentendo delle voci e dei rumori provenire da un mezzo che arrivava dalla Serbia, fermo per pratiche doganali, gli agenti hanno effettuato un'ispezione e hanno trovato dieci uomini in buone condizioni di salute, tutti di nazionalità afghana. Cinque di loro erano minorenni, alcuni hanno chiesto la protezione internazionale e dopo le formalità di rito sono stati accompagnati alle strutture di accoglienza. Come rivela il Tgr Fvg non ci sarebbero conseguenze legali per il conducente, che sembrava non essere a conoscenza del fatto.

