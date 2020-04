Rotta balcanica, rintracciati una trentina di migranti in zona industriale

Sarebbero circa una trentina i migranti rintracciati questa mattina in zona industriale dalla Polizia di Frontiera. L'operazione è stata effettuata alle prime luci dell'alba nei pressi del negozio di bricolage Obi, in strada della Rosandra. Con ogni probabilità il gruppo di persone proviene dalla rotta balcanica che anche con le frontiere chiuse sembra non essersi arrestato. Al momento non si conosce il Paese di provenienza dei migranti, né se abbiano richiesto la protezione internazionale. La notizia è in aggiornamento.

