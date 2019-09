Minaccia un passante con un coltello al Giulia: indagato 67enne

Minaccia con un coltello a serramanico un passante per futili motivi, poi interviene la Polizia. È successo ieri mattina al centro commerciale "Il Giulia: la Polizia di Stato ha indagato per minacce e porto abusivo di armi un triestino, C.L., di 67 anni. Sul posto un equipaggio della Squadra Volante della Questura.

Altri episodi

Non l'unico episodio violento della giornata: alle 19 circa, nel supermercato Pam del centro commerciale, una guardia giurata è stata aggredita da una persona che probabilmente era sotto l'effetto di sostanze. L'uomo si è poi dileguato e le autorità stanno indagando.

Nel medesimo weekend, precisamente sabato pomeriggio, è stato restituito al legittimo proprietario il motociclo rubatogli a inizio mese in via Valmaura. Il mezzo è stato rinvenuto in via Grego con il blocchetto dell’accensione e i cablaggi collegati danneggiati.