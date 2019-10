Minacce e minzioni in pubblico nella notte a Cattinara: nei guai due uomini

Minacce alle guardie, offese agli infermieri, minzione in pubblico: una notte quantomeno movimentata all'ospedale di Cattinara, che ha coinvolto due persone, uno denunciato e l'altro sanzionato. Nel primo caso il 68enne G.B., di nazionalità italiana ha minacciato una guardia giurata e ha offeso il personale sanitario del pronto soccorso. Sul posto è intervenuto un equipaggio della Squadra Volante, che ha identificato e denunciato l'uomo. Nel secondo caso, un 46enne anch'esso italiano ha disturbato ripetutamente con comportamenti molto molesti le persone presenti in pronto soccorso, per poi mettersi a urinare in pubblico. Identificato da una Volante, è stato sanzionato amministrativamente anche per ubriachezza.