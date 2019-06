Paura in via Zorutti, cassiera minacciata con un coltello

Ieri sera un uomo ha cercato di farsi dare del denaro dalla cassiera di un market di via Zorutti minacciandola con un coltello. Altro personale dell’esercizio è intervenuto in suo aiuto e ha distratto il malintenzionato spingendogli contro alcuni carrelli della spesa. Questi ha involontariamente ferito a un dito della mano un dipendente del negozio e, aperta con forza la porta scorrevole, è scappato. Le ricerche effettuate in zona non hanno permesso alle pattuglie della Questura di rintracciare l’uomo.