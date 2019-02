Minaccia la moglie di omicidio-suicidio: stalker recidivo in carcere

Applicata la misura di custodia cautelare in carcere. Il 45enne è autore di reiterate persecuzioni ai danni della moglie, con cui è in corso un procedimento di separazione legale. La donna viveva nel terrore, anche per l'incolumità dei figli minori