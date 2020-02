Giorno del ricordo: il ministro D'Incà sarà presente alla cerimonia

Domani, lunedì 10 febbraio, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, a partire dalle 9.15, sarà al Sacrario della Foiba di Basovizza in occasione del Giorno del Ricordo, in rappresentanza del Governo. Lo riporta una nota stampa. Oltre al ministro, esponente del Movimento 5 Stelle, ci sarà anche il senatore Luigi Zanda del PD, Matteo Salvini e Giorgia Meloni.