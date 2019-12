Minorenne tenta di entrare in discoteca con un documento falso: denunciata

Guai per una minorenne che, questa notte, al momento dell'ingresso in una discoteca del centro, ha presentato un documento falso all'addetto alla sicurezza. E' stato quest'ultimo a notare da subito che la fotografia presente sulla carta d'identità era stata sostiuita e ad interpellare un equipaggio della Squadra Volante in servizio di controllo del territorio.

Giunti sul posto, gli operatori della Polizia Locale hanno appurato che il documento risultava essere stato smarrito lo scorso gennaio da una maggiorenne.

Accompagnata in Questura, apprese le reali generalità e la data di nascita, la giovane è stata denunciata ed è stata riaffidata alla madre.