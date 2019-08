Guida una moto rubata nella corsia dei bus: minorenne nei guai

A bordo di una moto rubata sulla corsia dei bus e per giunta senza patente in quanto minorenne: lo ha fermato la Polizia locale in via Carducci giovedì scorso.

La storia

Un turista austriaco, giovedì mattina uscendo dal suo albergo, ha avuto la brutta sorpresa di non trovare la sua nuova Kawasaki ZX 6R arancione rubata durante la notte. La storia e la vacanza hanno avuto però un lieto fine poche ore dopo. Una pattuglia del Reparto Motorizzato della Polizia Locale ha notato, quello stesso pomeriggio, una moto arancione con targa austriaca in transito sulla corsia preferenziale di via Carducci e diretta in largo Barriera Vecchia. Il conducente sembrava, tra l'altro, poco avvezzo alla guida del potente mezzo. Più che opportuno un controllo, perciò.

L'epilogo

Il giovane dapprima ha finto di non capire l'italiano, poi ha cambiato idea ma non era in grado di esibire la patente di guida né i documenti del mezzo che, a suo dire, gli era stato prestato da un conoscente, di cui, però, ignorava il nome. Nel frattempo la Sala Operativa ha comunicato gli esiti delle ricerche sulle banche dati ministeriali: confermato il furto del veicolo e l'assenza della patente per il ragazzo, ancora minorenne. Alla caserma di via Revoltella, alla presenza di uno dei genitori, è stato denunciato per ricettazione e gli si è contestata la guida senza patente (una multa da 5110 euro) oltre che il transito in corsia bus (sanzione da 83 euro). Il turista austriaco, invece, è potuto ritornare in sella alla sua moto quella sera stessa.