Minorenne massacrato a Lignano, il video sui social: l'indagine partita da Trieste

Massacrato di botte per 100 euro in spiaggia a Lignano. È successo a un minorenne veneto, tra il 15 e il 16 luglio scorsi. Due coetanei lo hanno picchiato selvaggiamente per costringerlo a consegnare loro cellulare e denaro. Non contenti della rapina con aggressione, hanno ripreso parte della violenza postando in seguito il filmato sui social. La vittima è stata sottoposta a intervento chirurgico alla mandibola e giudicata guaribile in 30 giorni.

Indagini

I due aggressori sono stati identificati dalla polizia alcuni giorni fa dopo oltre due mesi di complesse indagini, coordinate dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Trieste e avviate dopo aver scoperto in rete il filmato del pestaggio. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno individuato prima la vittima e successivamente gli aggressori, entrambi risultati residenti in provincia di Udine. Nella mattinata di ieri i due sono stati formalmente indagati per il grave gesto e perquisiti, con l’ausilio della Polizia Postale, su delega dell’Autorità Giudiziaria.

L'aggressione

La vittima era sulla spiaggia insieme ad alcuni amici dai quali si era momentaneamente allontanato. I due coetanei lo hanno notato e lo hanno aggredito a calci e pugni, rapinandolo di tutti i soldi che aveva con sé, circa 100 euro.

Il video di Udine Today

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati