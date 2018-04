Minorenni scappati di casa: localizzati a Barcellona dai Carabinieri

La ragazza italiana e i due fratelli marocchini, segnalati ieri, sono stati localizzati a Barcellona dai Carabinieri della Stazione di Borgo San Sergio, che hanno agito in collaborazione con la Polizia del luogo e sotto il coordinamento del Consolato italiano. Gli stessi ragazzi, tutti minorenni, una volta realizzato che erano stati rintracciati dalla Polizia spagnola, hanno contattato le famiglie tranquillizzandole sul loro stato di salute. I genitori sono in viaggio per la Spagna, per andare a riprenderli.