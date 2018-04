Miramare, aumenta il biglietto. La direttrice: «Già annunciato con largo anticipo»

«Un'istituzione comeil Museo o il Castello non può rendere conto solo ai tour operator dell'aumento del biglietto». Lo afferma la direttrice del Museo e del Parco di Miramare Andreina Contessa, come riporta il servizio di Enrico Scaramucci in onda su Telequattro.

A partire dal 12 maggio l'ingresso al Castello di Miramare aumenterà: 4 euro in più si aggiungeranno agli attuali 8 euro, per ammortizzare i costi di allestimento e gestione della mostra "Massimiliano e Manet".

«Quando ci sono delle mostre temporanee - spiega la direttrice - tutti i musei aumentano il biglietto d'ingresso, dal momento che hanno dei costi aggiuntivi rispetto al funzionamento normale del museo. I tour operator probabilmente vendono dei pacchetti con largo anticipo presumendo un costo».

«L'accordo che abbiamo noi e che dobbiamo rispettare, della durata di 4 quattro anni, - continua - prevedeva con Verona 83 e Civita Tre Venezie un biglietto cumulativo. Chi avesse prenotato e prepagato il biglietto alla cifra di 8 euro entrerà anche al Castello e alla mostra con il prezzo pagato, non gli chiederemo altri 4 euro quando arrivano».

Contessa sottolinea come siano immotivate le polemiche sorte sull'aumento del biglietto affermando: «È stata data ampia comunicazione a questo senza nessun sotterfugio, ma pubblicandolo anche sul nostro sito già da diverso tempo. Verona 83 - conclude - ha dato notizia a tutti i tour operator che sono legati all'agenzia quindi di questo non ci si può accusare»