In Villa Prinz si svela "Miramare in 3D"

Arriva "Miramare in 3D", un progetto speciale che ha portato alla realizzazione di modellini tridimensionali del meraviglioso castello di Massimiliano e Carlotta grazie all'utilizzo di un drone di ultima generazione.

Il progetto, che fa parte del prossimo "Trieste Mini Maker Faire" in programma il 28 e il 29 luglio, verrà presentato domani, 24 luglio, in Villa Prinz (salita di Gretta, 38 a Trieste). In occasione della presentazione in cui verranno anche rivelate le prossime iniziative turistico-culturali promosse dalla Terza Circoscrizione del Comune di Trieste, tra cui alcuni degli eventi in programma nelle prossime settimane: "Scie comiche" di Flavio Furian, "Il tuo nome è donna" (opera teatrale con Sara Cechet Woodcock, Raffaele Sincovich e Paolo Butti dedicata alle figure femminili di Shakespeare) e una mostra collettiva di artisti che hanno collaborato nell'ultimo periodo con la Terza Circoscrizione.

Interverranno i consiglieri e la presidente della Terza Circoscrizione Laura Lisi e Massimiliano Morelli di Liquidmedia, azienda innovativa nell'ambito delle riprese video e dell'utilizzo di droni caratterizzati da elevati standard di sicurezza, che ha realizzato il progetto "Miramare in 3D".