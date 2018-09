Alberto Angela a Miramare per una puntata di Ulisse

La principessa Sissi e la Trieste asburgica non smettono di esercitare il proprio fascino e oggi, il castello e il parco di Miramare, sono stati il set d’eccezione per una puntata di “Ulisse il piacere della scoperta”, condotta da Alberto Angela, programma che da questa stagione sarà trasmesso in prima serata su Raiuno.

Il noto divulgatore, che è anche giornalista e scrittore, oltre a essere uno dei volti più conosciuti della Rai, ha passato la giornata tra l’approdo sul mare, i saloni storici del castello e le terrazze del maniero ottocentesco per raccontare una delle mete preferite dell’imperatrice d’Austria. Trieste e il castello di Miramare, infatti, furono passaggio e, in molte occasioni, punto di partenza verso il sud, verso i suoi molti viaggi in mare. Tra il 1869 e il 1896, la monarca austriaca soggiornò qui molte volte, prima e dopo i viaggi nel mar Mediterraneo, anche in Grecia. Di questo, dei suoi viaggi e del suo tempo, delle tradizioni asburgiche e del suo essere una principessa libera dai vincoli sociali e di comportamento normalmente imposti alla nobiltà mitteleuropea del XIX secolo, parlerà la puntata di “Ulisse il piacere della scoperta” che andrà in onda sui Raiuno in prima serata il 20 ottobre.

Il commento di Alberto Angela

“Questo magnifico castello – ha detto Alberto Angela – è il simbolo di Trieste e, per la nostra puntata, il punto di partenza che usiamo per raccontare i luoghi di Elisabetta e i costumi del suo tempo. L’imperatrice è un simbolo della monarchia asburgica pur essendo generalmente insofferente alla disciplina di corte a Vienna, nonché alle politiche imperiali. E Trieste è probabilmente la città italiana in cui il ricordo di Elisabetta d’Austria è forse più vivo e tangibile”.

Durante i suoi soggiorni a Trieste, Sissi abitò nel Castello di Miramare, fatto costruire da Massimiliano, fratello di suo marito, l’imperatore Francesco Giuseppe.

Il commento della direttrice Contessa

“Siamo particolarmente felici di aver ospitato a al castello di Miramare Alberto Angela con la troupe di Ulisse – ha commentato la direttrice Andreina Contessa – e soddisfatti che sia dato particolare rilievo a Trieste in un programma che ha la non facile prerogativa di coniugare divulgazione di qualità pur mantenendo alta e costante negli anni l’attenzione degli spettatori. È certamente un’attestazione di apprezzamento e valore l’interesse mediatico per Miramare e siamo certi che una trasmissione di successo come Ulisse farà conoscere ancora meglio al grande pubblico questo magnifico museo e il suo parco storico”.