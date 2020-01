Miramare batte il record di sempre: quasi 310mila visitatori nel 2019

Record assoluto nella storia per il Castello di Miramare: 307mila e 177 visitatori nel corso del 2019. Un'escalation di soddisfazione per il prestigioso museo, con un aumento a doppia cifra rispetto al 2018, un +10,42% sui 278mila e 196 visitatori dell'epoca. La cifra supera anche la soglia storica raggiunta nel 2017 con 293mila e 911 presenze, tenendo conto che questi sono i primi dati totalmente attendibili poiché basati sulla misurazione iniziata nell'agosto del 2018. Per il parco, il terzo sito gratuito più visitato d'Italia, gli ingressi sono stati 785mila e 316. Per quanto riguarda la prima domenica dell'anno, il 5 gennaio (a ingresso gratuito come ogni prima domenica del mese), gli ingressi al castello sono stati 2556 e quelli al parco 4863.