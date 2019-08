Miramare: rifiorisce il parterre e il castello entra nella rete europea

Miramare rifiorisce in tutti i sensi: condivise ieri su Facebook dalla direttrice Andreina Contessa le foto del parterre di Massimiliano, in cui sono stati appena piantati fiori e vegetazione di origine messicana. Dopo il lungo periodo di incuria il sito era già stato riqualificato sotto la direzione Contessa, ora un nuovo intervento botanico che donerà prestigio e bellezza alle aiuole, in connessione con la storia di Massimiliano d'Asburgo. Altra notizia di qualche giorno fa è che il Museo Storico con il Parco del Castello di Miramare è diventato membro della prestigiosa Rete delle Residenze Reali Europee (Network of European Royal Residences).

Il "Network of European Royal Residences"

Creata nel 2001 su iniziativa del Castello di Versailles, l’Associazione ha lo scopo di promuovere e condividere le varie conoscenze ed esperienze nell’ambito delle azioni di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale. Attualmente, conta più di 80 Residenze Reali in 15 nazioni europee e la Russia. L’adesione all’associazione è garanzia di visibilità internazionale oltre a rappresentare la possibilità del coinvolgimento in attività quali formazione professionale, creazione di partenariati, attività di promozione, co-produzione e co-publishing.