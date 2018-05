La triestina Cler Bosco si aggiudica la fascia di Miss Mondo Fvg 2018

Sabato 5 maggio alla Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro si è svolta la finale regionale di Miss Mondo FVG 2018. Un numeroso pubblico ha applaudito e accolto le finaliste regionali provenienti da tutta la regione. Sei i posti in gara per accedere alla finale nazionale di Miss Mondo Italia, la prefinale si svolgerà dal 26 al 29 maggio mentre la finale nazionale il 10 maggio a Gallipoli. A condurre la finale nazionale ci sarà il conduttore e ballerino Stefano De Martino. Tutte le aspitanti miss hanno trascorso una giornata intensa che le ha viste protagoniste nel pomeriggio nella votazione della giuria tecnica preseduta dallo scenografo Sergio Giacon. Mentre nella serata si è svolta un ulteriore votazione con una giuria qualuificata ed esperta in giuria erano presenti anche Ondina, l'assosore Massimo Brini, l'attore Alessandro Mischitiello, il giornalista Carlo Morandini, Paolo Paoletti art director di Axis danza e Moreno Barachino ideatore e creatore della corona di Miss Mondo FVG.

Le ragazze hanno sfilato con i completi Rapax, Pacha ed infine con i costumi da bagno firmati 2bekini. Ma i monentoi dedicati alla moda sono continuati con i gioielli di Piero de Martin e il gran finale con gli abiti da sposa di Come una Favola negozio di Trieste. A Lignano oltre alle modelle sono stati protagonisti anche le ballerine della scuola di danza Axis e la cantante Elena Marchesan della The groove Factory.

La Nujè Academy si è occcupata del backstage, delle acconciature e del trucco delle ragazze come sempre in modo impeccabile. Chiara Davanzo Miss Mondo FVG 2017 ha ceduto più ambita alla triestina Cler Bosco, 20 anni con la grandissima passione per il ballo infatti contina a studiare in accademia, il suo sogno è quello di diventare una ballerina professionista. Le altre ragazze che si aggiudicano il passaggio alla finale nazionale di Miss Mondo Italia sono: Marianna Marsura 17 anni di Sernaglia della Battaglia, Anna Durì 18 anni di Castions di Strada, Maloti Quevedo Zorzi 17b anni di Martignacco, Giorgia De marchi 18 anni di Cividale. Mentre il titolo di Miss Agricola Web è andato ad Elisa Sosic 21 anni di Trieste. Gli altri titoli sono stati assegnati a Yaya Ndia 21 anni di Udine "Miss Bibione Therme", Alessandra Blasizza 20 anni di Povoletto "Miss Italpol". Sarà invece Chiara Busetti ad affiancare Massimo Radina nella conduzione della trasmissione Poltromissima ed Fiorenza Dri la prima partecipante per Miss Nujè Academy. Il prossimo appuntamento per assegnare l'ultimo titolo nazionale sarà il 17 maggio a Ravascletto durante i festeggiamenti del Giro d'Italia.