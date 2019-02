Auto in fiamme nella notte: mistero a Cattinara (FOTO)

Un'auto ha preso fuoco misteriosamente in strada di Cattinara, e all'1.10 di questa notte è partita la chiamata di soccorso ai vigili del Fuoco. L'auto era parcheggiata e non c'era nessuno all'interno, gli operatori hanno immediatamente provveduto al suo spegnimento con la manichetta ad alta pressione. Nell'incendio non sono state coinvolte persone e non è rimasto danneggiato nessun altro veicolo. Le cause dell'incendio sono tutte da accertare. Sul posto anche i Carabinieri.