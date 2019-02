Di nuovo in fiamme l'appartamento di Giarizzole

L'incendio scoppiato ieri intorno alle 13 in un appartamento di piazzale Giarizzole si è riattivato. Come avrebbe fatto un incendio a riattivarsi da solo, questo ancora non si sa. Il fuoco ha ripreso vigore verso le 4 del mattino e sono stati gli inquilini dell'ultimo piano del civico 10 a dare l'allarme e a passare casa per casa ad avvertire gli altri residenti che sono rimasti fuori dai loro rispettivi appartamenti fino alle 7. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme per la seconda volta in poco più di 12 ore. Sul posto è arrivata anche l'ambulanza che ha trasportato una persona all'ospedale e i Carabinieri.

Ci sarebbe una terza persona?

Brutta disavventura quindi a Giarizzole anche se non tutto torna nell'incendio. Le fiamme che hanno avvolto l'appartamento in questione - dichiarato inagibile - questa volta uscivano dalla cucina e non dalla camera da letto, come invece successo ieri. Nell'appartamento vivevano madre e figlio (un minore ndr) e alcune indiscrezioni parlano di una terza persona, che tuttavia nessuno dei residenti avrebbe visto in giro. "Questo è un rione prevalentemente abitato da anziani - racconta una residente - e non capisco cosa possa essere successo".