Mistero in piazza della Borsa: panchina contro il palo

Una pachina danneggiata e un palo della luce spostando e pericolante. Ancora avvolta nel mistero quanto accaduto in piazza della Borsa nel corso presumibilmente della notte da domenica 25 e lunedì 26 marzo: non è chiaro infatti se a spostare la pesante panchina di marmo contro il palo sia stato un mezzo pesante dopo una manovra errata, oppure un atto vandalico.

Sul posto questa mattina sono intervenuti gli operatori dei Vigili del fuoco e AcegasApsAmga per la messa in sicurezza del luogo e la Polizia locale per la ricostruzione dell'accaduto: i vigili del fuoco hanno spostato la panchina riportandola al suo posto, mentre i tecnici dell'Acegas sono intervenuti sul palo della luce di loco competenza.

