Misure precauzionali a seguito di alcuni casi di scabbia all’Ospedale di Cattinara

Nella giornata di ieri la Direzione Generale è stata informata della presenza di alcuni casi di scabbia all’interno dell’Ospedale di Cattinara. I casi segnalati sono già in trattamento, per cui non c’è alcun rischio né per i pazienti ricoverati, né per il personale.

Stamane la Direzione Sanitaria ha riunito urgentemente gli esperti di ASUITs della Clinica Dermatologica, del Dipartimento di Prevenzione e Malattie Infettive per poter agire tempestivamente con tutte le azioni precauzionali previste e sono già stati avviati i controlli per il personale, sempre in via precauzionale. Si ricorda che non c’è rischio per i pazienti ricoverati in quanto la trasmissione avviene solo con contatto cutaneo protratto nel tempo.