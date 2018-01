Misure Rei/Mia: serve l'attestazione Isee 2018

Il Comune di Trieste informa che, come disposto da circolare INPS, coloro che presentano la domanda di REI dal 1° gennaio 2018 devono essere in possesso, all’atto della presentazione della domanda, dell’attestazione ISEE 2018.

La Regione FVG, in data odierna, ha comunicato che, per uniformità di applicazione, tale indicazione deve ritenersi valida anche per la Mia. Pertanto, a partire da oggi, le nuove domande di MIA (compresi rinnovi) potranno essere acquisite solo se il richiedente è in possesso di attestazione ISEE 2018, indipendentemente dal fatto che l’ISEE 2017 scadrà il 15 gennaio.