Misure di sostegno al reddito: in arrivo i primi pagamenti MIA

I Servizi sociali del Comune di Trieste informano che, dal pomeriggio di lunedì 29 gennaio, saranno ritirabili nelle filiali Unicredit i primi 1.000 pagamenti delle quote relative al mese di dicembre 2017 della MIA e, nei giorni successivi, saranno disponibili i restanti contributi, sempre relativi alla sola MIA del mese di dicembre 2017, per ancora circa 2.000 utenti. Questi primi pagamenti riguardano solo coloro che hanno solo la MIA.

Purtroppo gli esiti INPS per coloro che hanno anche la SIA saranno disponibili solo nel mese di febbraio, per cui questi beneficiari non possono ancora essere liquidati. Si chiede gentilmente a tutti coloro che hanno la MIA di attendere l'sms del Comune di Trieste prima di recarsi agli sportelli Unicredit, onde evitare inutili code e intasamenti degli sportelli bancari.