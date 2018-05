Moda: la triestina Elisa Pecenco trionfa a Torino tra i "Nuovi Talenti di Alta Moda 2018"

La triestina Elisa Pecenco vince il primo premio per la categoria under 30 del concorso "Nuovi Talenti di Alta Moda 2018". L'evento, alla sua sesta edizione, si pone l'obiettivo di trovare uno sbocco per i giovani e non solo nell'ambito della moda, e si è tenuto il 4 maggio a Pessione, in provincia di Torino.

La giovanissima Elisa (nome d'arte Pinkyelisea) vive a Trieste, ha frequentato il liceo d'arte E. U. Nordio e, dopo un breve stage in una sartoria di Trieste, ha colto l'occasione per realizzare il suo sogno grazie alla scuola di moda e design "Elisabetta Miniussi". Nel 2015 ha quindi conseguito il diploma in Design della Moda, specializzandosi in modellistica sartoriale nel 2017. I lavori di Elisa sono stati ispirati allo stile rinascimentale, tra corpetti, farsetti maschili e maniche a gozzo, ma le prime suggestioni artistiche risalgono all'infanzia: «Sono cresciuta guardando in loop tutti i classici Disney - racconta Pinkyelisea-, rimanendo affascinata, come quasi tutte le bimbe, dagli abiti favolosi di principesse, regine, fate. Ora ho il desiderio di far sentire ogni donna speciale, bella e sensuale per un giorno...anche senza per forza avere sangue blu. È la magia dell'abito giusto fatto su misura».