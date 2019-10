Moto giocattolo della Polizia davanti alla Questura, il regalo di un bimbo per Pierluigi e Matteo

E' una morte senza tempo quella dei due agenti uccisi il 4 ottobre davanti alla Questura e la loro scomparsa risuona ancora come un' eco nei cuori delle persone. In molti, infatti, sia ieri che oggi, si sono fermati in silenzio per ricordare quel tragico venerdì. D'altronde alcuni avvenimenti sono difficili da cancellare e, inevitabilmente, rimangono per sempre.

Quell'eco è capace di risuonare anche nei cuori dei più piccoli che, pur non comprendendo il concetto di fine della vita, riescono a sentire l'assenza. Così oggi, 20 ottobre, un bimbo, accompagnato dai genitori, ha voluto lasciare davanti alla Questura un modellino di una moto della Polizia, proprio per ricordare i due poliziotti.

Donazioni per le famiglie Demenego e Rotta

Si ricorda che è stato attivato presso la BNL Trieste un conto corrente intestato alla Questura di Trieste sul quale si possono effettuare bonifici per donazioni a favore delle famiglie Demenego e Rotta utilizzando l’IBAN IT 34 H 01005 02200 000000007717