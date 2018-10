Tutti i Santi, patrono e visita di Mattarella: le modifiche ai percorsi dei bus

Sono numerose le modifiche al servizio di trasporto pubblico locale tra giovedì 1 e domenica 4 novembre, in concomitanza con le festività di Tutti i Santi e del patrono di Trieste, della visita in città del Capo dello Stato Sergio Mattarella e dei cortei di sabato 3 novembre.

giovedì 1 novembre

Festa di Tutti i Santi

Sarà in vigore l’orario festivo sia per i mezzi di terra e sia per il collegamento marittimo Trieste-Muggia.

Le linee 9 e 10 saranno servite con autobus snodati da 18 metri. sabato 3 novembre

sabato 3 novembre

Festa del patrono di Trieste

La linea 51 per l’Area Science Park osserverà l’orario del sabato.

La linea 43 osserverà l’orario feriale.

La linea 46 osserverà l’orario festivo con l’aggiunta di una corsa in partenza da Samatorza alle ore 6:42, da Prosecco per piazza Oberdan alle 7:07 e da piazza Oberdan in direzione Prosecco alle 7:35.

Per consentire lo svolgimento dei cortei di Casa Pound e dell’Assemblea Trieste Antirazzista, saranno deviati i percorsi di tutte le linee transitanti per il centro città. Dalle ore 12:00 e fino a nuova disposizione delle autorità, saranno pertanto operative le modifiche indicate di seguito:

linea 1 in direzione stazione ferroviaria Trieste Centrale

via Svevo > via D’Alviano > via Ponziana > inversione di marcia > via Orlandini > via Zorutti > via Doda > via D’Alviano > viale Campi Elisi > rive > stazione ferroviaria

stazione ferroviaria > rive > viale Campi Elisi > via D’Alviano > via Doda > via Visinada > via Capodistria > via Baiamonti > via Paisiello > via Svevo

linea 3 in direzione Conconello

stazione ferroviaria Trieste Centrale > via Coroneo > via Fabio Severo > via Valerio > percorso regolare

Conconello > strada nuova per Opicina > San Cilino > Università > via Valerio > via Fabio Severo > stazione ferroviaria

linea 5 in direzione via Cumano

piazza dell’Ospitale (capolinea) > piazza del Perugino > via Cumano

via Cumano > viale Ippodromo > viale D’Annunzio > via Conti > Via d’Azeglio > via della Pietà > via Canova > via Slataper > piazza dell’Ospitale (capolinea)

la linea 6 percorre il solo tratto fra Grignano e piazza Oberdan (capolinea 35) e non raggiunge piazzale Gioberti

la linea 9 percorre il tragitto fra la stazione ferroviaria di Trieste Centrale (capolinea 23) e largo Irneri transitando lungo le rive in entrambe le direzioni

la linea 10 fa la spola fra piazzale Valmaura e via di Campo Marzio (fermata ex concessionaria Fiat)

– linea 10 in direzione via di Campo Marzio

piazzale Valmaura > via dell’Istria > via Ponziana > via Orlandini > via Zorutti > via Doda > via D’Alviano > viale Campi Elisi > via di Campo Marzio

– linea 10 in direzione Valmaura

via di Campo Marzio > viale Campi Elisi > via D’Alviano > via Doda > via Zorutti > via dell’Istria > piazzale Valmaura

la linea 11 fa la spola fra piazza dell’Ospitale e palazzo Ferdinandeo

– linea 11 in direzione piazza dell’Ospitale

Ferdinandeo > via San Pasquale > Rozzol > via Revoltella > via Canova > via Slataper > piazza dell’Ospitale (capolinea)

– linea 11 in direzione Ferdinandeo

percorso regolare ma con partenza da piazza dell’Ospitale

la linea 15 effettua il seguente percorso circolare: via di Campo Marzio > via Franca > via Colautti > piazzale della Resistenza > via Schiapparelli > via San Marco > viale Campi Elisi > via di Campo Marzio

la linea 20 fa la spola fra Muggia e piazza del Perugino e non raggiunge la stazione ferroviaria

– linea 20 in direzione Trieste

Muggia > viale D’Annunzio > via della Raffineria > via Pascoli > via Conti > piazza del Perugino (capolinea)

– linea 20 in direzione Muggia

piazza del Perugino > viale D’annunzio > Muggia

la linea 22 fa la spola fra Cattinara e piazza dell’Ospitale

– linea 22 in direzione di piazza dell’Ospitale

Cattinara > percorso regolare > via Canova > via Slataper > piazza dell’Ospitale (capolinea)

– linea 22 in direzione Cattinara

piazza dell’Ospitale > via Foscolo > via Rossetti > percorso regolare > Cattinara

linea 24 in direzione San Giusto

stazione ferroviaria Trieste Centrale > via Roma > via Valdirivo > rive > via del Mercato Vecchio > percorso regolare > San Giusto

San Giusto > via Felice Venezian > rive > stazione ferroviaria

il percorso della linea 26/ sarà spezzato in due: il primo fra largo Osoppo e piazza Oberdan (capolinea 15) e il secondo fra via Archi e Cattinara

linea 29 in direzione viale Campi Elisi

via Svevo > via D’Alviano > viale Campi Elisi > Torre del Lloyd > inversione di marcia > viale Campi Elisi (capolinea di fronte al supermercato PAM)

viale Campi Elisi > via D’Alviano – via Svevo > via Soncini > Servola > via Svevo

linea 30 in direzione via Locchi

stazione ferroviaria > via Roma > via Valdirivo > rive > via San Giorgio > via Locchi

via Locchi > via Venezian > rive > stazione ferroviaria

la linea 33 percorre il solo tratto fra via di Campanelle e largo Pestalozzi (con capolinea in via Molino a Vento, attigua a largo Pestalozzi) e non raggiunge largo Barriera

la linea 35 fa la spola fra Longera e piazzale Gioberti e non raggiunge piazza Oberdan

– linea 35 in direzione piazzale Gioberti

Longera > rotonda del Boschetto > piazzale Gioberti (capolinea 6 e 9)

– linea 35 in direzione Longera

piazzale Gioberti > rotonda del Boschetto > Sottolongera > Longera

la linea 37 percorre il solo tratto fra Cattinara e largo Pestalozzi e non raggiunge largo Barriera

linea 41 in direzione Dolina

stazione ferroviaria Trieste Centrale > corso Cavour > viale Campi Elisi > via Svevo > via Baiamonti > percorso regolare

la linea 48 percorre il solo tratto fra Cattinara e largo Pestalozzi, con capolinea in via dell’Istria in corrispondenza del civico 43 (istituto Bergamas)

Dalla riapertura delle strade, che sarà ad ogni modo disposta dalle autorità, il ritorno ai normali percorsi sarà progressivo: disagi, rallentamenti e deviazioni – allo stato attuale non programmabili – potrebbero verificarsi anche nelle ore successive alla riapertura della viabilità.

domenica 4 novembre

Visita a Trieste del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Dall’avvio del servizio e fino alle 14:00 (salvo diverse indicazioni delle autorità), saranno operative le modifiche indicate di seguito:

linea 8 proveniente da Roiano (direzione Valmaura)

Roiano > corso Cavour > via Mazzini > piazza Goldoni > galleria de Sandrinelli > galleria San Vito > percorso regolare

Valmaura > via Caduti sul Lavoro > galleria San Vito > galleria de Sandrinelli > piazza Goldoni > via Mazzini > percorso regolare

linea 9 proveniente da piazzale Gioberti (direzione largo Irneri)

San Giovanni > piazza Goldoni > galleria de Sandrinelli > galleria San Vito > largo Irneri

largo Irneri > via di Campo Marzio > inversione di marcia > viale Campi Elisi > galleria San Vito > galleria de Sandrinelli > piazza Goldoni > via Mazzini > via Imbriani > percorso regolare

linea 24 proveniente da stazione ferroviaria (direzione San Giusto)

stazione ferroviaria > via Roma > via Mazzini > piazza Goldoni > galleria de Sandrinelli > piazza Vico > San Giusto

San Giusto > piazza Vico > galleria de Sandrinelli > piazza Goldoni > via Mazzini > via Filzi > percorso regolare

linea 30 proveniente da stazione ferroviaria (direzione via Locchi)

stazione ferroviaria > via Roma > via Mazzini > galleria de Sandrinelli > percorso linee 15/16 > percorso regolare

via Locchi > via Colautti > percorso linee 15 e 16 > piazza Goldoni > via Mazzini > via Filzi > percorso regolare

Non sono previste modifiche alle linee serali e notturne.

Fino alle ore 14:00 il collegamento marittimo fra Trieste e Muggia sarà sospeso. In seguito, salvo diverse indicazioni da parte delle autorità, il servizio riprenderà con il normale orario festivo.

La strada provinciale 1 del Carso (SP1) sarà chiusa al traffico dalle 14:00 alle 16:00 dal Monumento ai Caduti fino alla svolta per Devincina. Nella fascia oraria indicata saranno pertanto operative le modifiche indicate di seguito:

gli autobus della linea 44 in direzione di Trieste provenienti da Campo Sacro transiteranno per la strada provinciale di Gabrovizza (SP6) per poi immettersi sulla SP35 fino al bivio del Centro Lanza, dirigersi verso Borgo San Nazario e riprendere infine il percorso regolare per piazza Oberdan

transiteranno per la strada provinciale di Gabrovizza (SP6) per poi immettersi sulla SP35 fino al bivio del Centro Lanza, dirigersi verso Borgo San Nazario e riprendere infine il percorso regolare per piazza Oberdan gli autobus delle linee 44 e 46 in direzione di Aurisina o Sgonico provenienti da Prosecco transiteranno per Borgo San Nazario fino al bivio del Centro Lanza, si immetteranno sulla SP35 e si dirigeranno verso Campo Sacro o Gabrovizza per riprendere il percorso regolare