Le modifiche alla viabilità sul Raccordo Autostradale

Fino al 24 ottobre la corsia di sorpasso del Raccordo Autostradale 13 tra Prosecco e lo svincolo di Fernetti rimarrà chiusa per lavori. Gli interventi saranno relativi all'adeguamento delle barriere laterali di sicurezza.

Le chiusure

La chiusura avverrà al chilometro 10 e il traffico lungo entrambe le carreggiate sarà indirizzato sulla corsia di marcia. Per consentire al gestore RFI di eseguire la manutenzione sul viadotto Sablice, dal 26 settembre fino al 20 novembre sulla statale 14 Racc “della Venezia Giulia” sarà istituito il senso unico alternato in corrispondenza del km 1, in località Sablici, nel comune di Doberdò del Lago, in provincia di Gorizia. La limitazione sarà in vigore nella fascia oraria giornaliera 7 – 18, con esclusione dei giorni festivi.