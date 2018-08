Molesta una minorenne in zona stazione: arrestato ventenne

Inseguita e molestata una ragazza minorenne in zona stazione, l'intervento della Polizia ha portato all'arresto di un cittadino nigeriano, G.Y, nato nel 1998. La segnalazione è arrivata alle autorità tramite alcune chiamate della vittima al numero di emergenza 112. Sul posto si sono prontamente recati due equipaggi della Squadra Volante, che hanno colto in flagranza l’uomo, già autore di atti persecutori. Accompagnato in Questura, dopo le formalità di rito, il ventenne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari.