Molestata per strada in pieno pomeriggio: paura in via Ciamician

Ha sporto denuncia alla Polizia ieri dopo essere stata molestata in mezzo alla strada in via Ciamician. È successo alle 18:40 del pomeriggio di ieri, sabato 7 luglio: la ragazza stava camminando quando ha sentito una "presenza" dietro di sé. «Improvvisamente - riporta la giovane nella denuncia - ho sentito qualcuno che mi toccava con forza, con palpeggiamenti ripetuti». La descrizione dell'aggressore lo classifica come di etnia asiatica «alto un metro e 70, forse 1,75. Corpratura magra, un ragazzo molto giovane, capelli lisci e neri di media lunghezza, vestito con dei pantaloni corti e una maglietta polo a righe bianche e rosa».

Quando la vittima si è girata, l'uomo si è dato alla fuga correndo e senza dire niente, quindi nessuna indicazione riguardante l'accento. Dopo averlo inseguito fino a salita Montanelli la giovane lo ha perso di vista: «Mi sono fermata, mi sono seduta e ho iniziato a piangere. Poco dopo si sono fermate due donne, che mi hanno soccorso e mi hanno fatto parlare con il 112. Poi mi hanno accompagnato a casa».

Il padre, dopo aver ringraziato sui social le ignote che hanno prestato soccorso, si sfoga commentando: «Di cose da dire ce ne sarebbero tante, ma meglio tacere. È andata bene, probabilmente per la reazione di mia figlia e per l'ora ed il posto. Se parlo di sicurezza, o meglio della mancanza di sicurezza in città, mi aggiungo al coro. Anche sono anni che lo vado predicando in tutte le sedi».

«Mia figlia - continua il padre della ragazza - studia e si allena a Mestre da 6 anni. Sono 6 anni che la vado a prendere la notte in stazione data la situazione che si è creata al silos (e che perdura). Certo è che la situazione in città non è bella. tra spaccio di droga, prostituzione e altro, in pieno centro rende l'idea. Sono stato più volte fermato da un nigeriano, in via Cassa di Risparmio, che propone festini/cene africane con ragazze comprese. Serve un repulisti? Per me sì».