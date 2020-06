Urbiaco molesta nella notte la sua ex: 23enne multato e denunciato

Un cittadino nato in Repubblica Dominicana è stato denunciato nella notte per molestie e per violazione di domicilio . Si tratta di J.S.D.B., nato nel 1997, che, in stato di alterazione alcolica (motivo per il quale è stato anche sanzionata amministrativamente), ha suonato incessantemente il campanello della sua ex compagna. La Volante intervenuta sul posto lo ha dapprima invitato a desistere dalla sua condotta e si è allontanato, per farvi ritorno un’ora più tardi e bussando con veemenza alla porta.

