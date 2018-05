Mömax apre a Nova Gorica, quinto punto vendita sloveno del negozio di mobili e accessori per la casa

Mömax ha aperto in maggio il suo quinto punto vendita in Slovenia - questa volta a Vrtojba vicino a Nova Gorica in

Slovenia .

Il concetto di successo di Mömax è: negozio di mobili e accessori per la casa con un servizio moderno a

prezzi convenienti

Il concetto di Mömax può essere descritto con le seguenti parole: moderno, alla moda, vario e polifunzionale.

Ispirato da una vasta gamma di visioni abitative, che si possono trovare direttamente nei singoli punti vendita

mömax sotto forma di soluzioni abitative ben congegnate.

Mömax sorprende regolarmente con nuovi colori, stili abitativi e accessori dai colori coordinati e armonizzati, che sono in tutti i negozi mömax sempre disponibili a magazzino e possono essere immediatamente portati a casa. L’azienda di arredamento mömax segue un modello abitativo contemporaneo, che pone l’accento sulla sostituzione sempre più frequente delle componenti di arredo e degli accessori.

«Questo è possibile solo se i prodotti sono molto convenienti. I nuovi criteri non derivano solo dalla politica dei prezzi, infatti con i nostri arredamenti tipo degli alloggi facciamo in modo di incoraggiare i clienti a cambiare qualcosa nelle loro abitazioni», cosi parla Gregor Habjanic, responsabile marketing di mömax Slovenia.

«Con l'apertura di un nuovo negozio mömax a Vrtojba, abbiamo creato 25 nuovi posti di lavoro. Con il punto vendita di arredamento e accessori per la casa a Vrtojba apriamo il quinto negozio mömax in Slovenia».

Il primo negozio in Slovenia è stato aperto nel giugno del 2012 a Velenje, negli anni successivi è stato seguito dalle

filiali di Kranj, Lubiana e Maribor.

La storia di successo di mömax cominciò a svolgersi quattordici anni fa nella città austriaca di Dornbirn. Mömax conta attualmente 62 filiali in Austria, Germania, Ungheria e Slovenia. Ognuno di queste presenta superfici di vendita che vanno da 6000 a 12000 m2 e contribuisce a realizzare l'idea fondamentale dell’abitare moderno a prezzi molto convenienti.

Mömax offre soluzioni abitative a prezzi accessibili e convenienti attraverso l’esposizione di alloggi modello in spazi contenuti e a prezzi molto bassi.

Un grande gioco a premi durerà fino a 2 giugno. In premio: la nuova Škoda Fabia Combi Ambition

Per sapere di più: mömax Slovenija: http://www. moemax. si