Risse e schiamazzi: chiudono due locali a Monfalcone

Risse, schiamazzi, liti, e in un caso la frequentazione abituale di pregiudicati. Sono stati notificati lo scorso 3 dicembre, ai titolari di due esercizi pubblici di Monfalcone (GO), i provvedimenti del Questore di Gorizia che dispongono, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, la sospensione dell’autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. All’Habana cafè di via Cosulich, la restrizione - ai sensi dell’art.100 del Testo unico delle leggi di P.S. - è stata imposta in quanto l’esercizio è stato teatro di un’aggressione e di numerosi episodi di turbativa dell’ordine pubblico, che hanno richiesto l’intervento della polizia di stato.

Al bar Al calicetto di piazza Unità d’Italia, lo stesso provvedimento è stato emesso in seguito ad una rissa e a diversi episodi di disturbo della quiete pubblica, nonché dal fatto che è risultato essere abitualmente frequentato da persone gravate da precedenti penali e di polizia. I decreti di sospensione, predisposti con un’azione coordinata del Commissariato di P.S. di Monfalcone e della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, avranno una validità di sette giorni.