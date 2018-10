Investimento di pedoni a Monfalcone, due donne gravi

Questa mattina a Monfalcone due donne che stavano attraversando la carreggiata in via Cosulich sono state investite da una macchina. I pedoni sono rimaste a terra incoscienti con gravi traumi cranici. Una delle due stata è stata trasportata all'ospedale di Cattinara dai sanitari del 118 in gravi condizioni: intubata con trauma cranico, con fratture agli arti inferiori, è stata portata all'ospedale dall'ambulanza accorsa sul posto. La seconda paziente ha riportato un trauma cranico commotivo e contusioni multiple ed è stata trasportata all'ospedale di Udine in codice giallo.

L'incidente

L'investimento è avvenuto poco prima delle 11 davanti alla sede della CRI. Il conducente dell'automobile è stato colto da malore ed è stato trasportato in codice verde al Pronto Soccorso di Monfalcone. Sul posto sono giunte un'automedica da Gradisca, un'automedica da Santa Croce, due ambulanze da Monfalcone, l'elisoccorso e la Polizia di Stato di Monfalcone.

La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine.