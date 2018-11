A Monfalcone affisso il primo cartello che vieta burqa e niqab

A Monfalcone, negli uffici comunali sono vietati niquab e burqa. Ma non solo: sono proibiti anche in tutte le strutture di cui l'ente è proprietario, ovvero scuole, asili, palestre e campi sportivi.

Così è previsto dal Regolamento di Polizia Urbana, approvato dal consiglio comunale nel maggio 2017 ma il divieto, come specificato da Il Friuli, è stato ufficializzato oggi, 28 novembre, con il primo cartello, collocato all'ufficio anagrafe di via Duca d'Aosta. Sul cartello si legge "per ragioni di sicurezza è vietato l'ingresso con il volto coperto", scritta rafforzata da tre figure barrate: un casco, un velo islamico e un passamontagna.

Da domani si procederà a collocare i cartelli di divieto in tutti gli altri luoghi previsti dal Regolamento di Polizia Urbana. Previste multe tra i 50 e 300 euro per chi violerà la disposizione.