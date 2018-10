Sul Nanos e sul Nevoso è comparsa la neve (FOTO)

Se sia in italiano che in sloveno il suo nome riflette l'aggettivo "nevoso" allora un motivo ci sarà. Il Snežnik (il nome in lingua slovena) ha vissuto una delle prime nevi della stagione. Sulla sua cima a quasi 1800 metri - come si nota dalla fotografia che abbiamo ripreso dalla webcam posizionata in vetta - è comparsa la neve. La temperatura è scesa in tutta l'area. La telecamera rappresenta un utile strumento per rimanere aggiornati sulle condizioni meteo di uno dei monti più affascinanti della zona. Diventa molto utile poterla consultare, per questo abbiamo deciso di lasciarvi il link qui sotto.

Anche sul Nanos in un video pubblicato da Fulvio Lizzul sul gruppo Misteri e Meraviglie del Carso, si vedono i primi fiocchi. Il brusco abbassamento della temperatura si è fatto sentire anche a Trieste (causa le raffiche di bora sostenuta) e nel vicino litorale istriano.