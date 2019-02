Monumento a Maria Teresa: i cinque finalisti (FOTO)

Si avvicina il giorno delle votazioni per il concorso pubblico che vede in gara i bozzetti del monumento dedicato a Maria Teresa. Il vincitore vedrà la sua opera realizzata in piazza Ponterosso, e al momento sono cinque i finalisti che si contendono il montepremi: 15000 euro al vincitore, 8000 per il secondo, 5000 per il terzo e gli ultimi due 1000.

Il bando

Il bando prevede un punteggio assegnato dalle commissioni incaricate per il 50% del giudizio totale e per il rimanente 50% dalla popolazione. La commissione è composta da: Erpac, Università, Comune, Sovrintendenza FVG e Regione. Questi i criteri di valutazione: proposta artistica, relazione artistica, curriculum vitae dell’artista, costi e tempi di realizzazione, eventuale pericolosità dell’opera e scalabilità.

Le votazioni

Da questa fase sono uscite cinque opere finaliste, che saranno esposte al Palazzo Leo, sede del Museo di Arte Orientale da ogni giovedi a sabato fino al giorno 09 marzo compreso, con orario 10-17. Il 10 marzo i cittadini potranno votare la loro opera preferita, e l'orario si protrarrà fino alle 19. Di seguito le opere nella classifica parziale della commissione, ma la partita è ancora tutta da giocare:

1 - Il tallero di Maria Teresa (Facchini,Gerini e Pockay)

2 - Maria Teresa a cavallo (Panizon-Markezic)

3 - Maria Teresa e i bambini (Ferluga e Matic)

4 - Maria Teresa e il mausoleo (Bette, Trani e Stacul)

5 - La doppia Maria Teresa (Skerlj)

Gallery