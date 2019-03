Monumento Maria Teresa, centinaia in fila per il voto

Nella sua lunga vita da sovrana illuminata Maria Teresa non visitò mai la città di Trieste. Eppure oggi, quella stessa città le tributa un omaggio scegliendo il monumento da edificare in suo onore. Dalle 10 di questa mattina centinaia di persone si sono recate al seggio allestito al piano terra del Civico Museo di Storia ed Arte Orientale, nel rione di Cavana.

Per l'esattezza alle 12.30 circa avevano votato 195 persone, da quanto è stato fatto sapere dagli organizzatori. L'election day si protrarrà per tutta la giornata e terminerà alle 19 con la chiusura delle urne. Poi via al conteggio delle schede e, a meno di indiscrezioni che potrebbero trapelare dall'interno, il risultato del bozzetto vincitore si saprà domani mattina, durante una conferenza stampa indetta dagli organizzatori e che dovrebbe svolgersi alle 12 (notizia da confermare).